Боатенг оспорит приговор за избиение жены

Защитник «Лиона» Джером Боатенг решил обжаловать приговор за домашнее насилие, который был вынесен в начале сентября, сообщает SID.

33-летний немец был оштрафован на 1,8 миллиона евро за нанесение телесных повреждений свой бывшей гражданской жене. Такое решение принял окружной суд Мюнхена.

Футболист избежал тюремного срока. Ему грозило до пяти лет тюрьмы за это правонарушение. Прокуратура просила для него условный срок в полтора года. Сам игрок отрицал обвинения.

Напомним, что слушание дела должно было состояться в декабре прошлого года, но было перенесено из-за того, что один из свидетелей заразился коронавирусом.