Игра 1/32 финала Кубка Франции «Пари» — «Лион» не будет доигран сегодня, сообщает официальный Twitter «Лиона» На стадионе в Париже произошли беспорядки. Команды успели провести только первый тайм.

По свидетельствам болельщиков «Парижа», фанаты «Лиона» напали на них. В результате зрители выбежали на поле. Также они жгли файеры.

После первой половине счет был 1:1. Инцидент произошел в перерыве. Второй тайм остался несыгранным. Судьбу этой игры определят дисциплинарные органы французского футбола.

Напомним, что это не первый скандал с французскими болельщиками в текущем сезоне. Из-за поведения болельщиков «Лиона», которые бросили бутылку в Димитри Пайета, не был завершен матч против «Марселя». Также из-за беспорядков был сорван матч «Ницца» — «Марсель», который позднее доиграли при пустых трибунах.