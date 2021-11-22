Главные события воскресенья в европейском футболе.

Франция: новый скандал на матче «Марселя»

«Лион» — «Марсель» — матч остановлен

После карантина французские болельщики словно сорвались с цепи. Количество скандалов на трибунах уже превысило все разумные пределы, а самая несчастная команда сезона — «Марсель». В Монпелье в Ронжье швырнули петарду. В Ницце Пайет забросил на трибуну прилетевшую оттуда бутылку, спровоцировав массовые беспорядки. А в Лионе один из горе-фанатов хозяев попал в голову марсельского капитана уже на 3-й минуте.

? А вот и видео инцидента, из-за которого остановили матч в Лионе.



В Пайета прилетает бутылка, игроку сразу прикладывают лед и оказывают помощь. Футболистов уводят с поле. Жесть. Просто жесть ? pic.twitter.com/1y7aDUZFYP — Матч ТВ (@MatchTV) November 21, 2021

Виновника быстро вычислили и выдворили со стадиона. Но перед этим лидер одной из фанатских группировок «Лиона» отвесил метателю увесистую пощечину.

The Lyon fan who threw the bottle at Dimitri Payet was slapped by his own fans after the game with Marseille was suspended.pic.twitter.com/TLsNGoXFkw — Sam Street (@samstreetwrites) November 21, 2021

Дальше начались затяжные переговоры. За возобновление игры были «Лион» и местные власти. Категорически против — арбитр Рудди Буке. Когда его попросили изменить решение, он заявил, что сначала побеседует с Пайетом. При этом футболист был шокирован случившимся и при любом варианте развития событий не вышел бы на поле.

Спустя примерно полтора часа появилась информация, что матч будет доигран, при этом лига 1 осталась недовольно позицией властей. Однако, в отличие от хозяев поля, футболисты «Марселя» так и не вышли на вторую за вечер разминку, отказавшись играть. Их позицию поддержал Буке, посчитавший, что безопасность участников матча не гарантирована, и попросил префекта региона отменить свое решение.

Окончательный вердикт об отмене игры был принят спустя 40 минут после того, как болельщикам объявили, что матч возобновится. К этому времени трибуны практически опустели, а президент «Лиона» Жан-Мишель Олас негодовал. Согласно его мнению, реакция «Марселя» была слишком резкой, а проблем с возобновлением игры не было. В качестве аргумента он привел информацию, что метнувший бутылку болельщик не имел отношения к фан-группировкам, его удалили со стадиона и заключили под стражу.

What a photo. What a nuts evening. (PV) pic.twitter.com/gQ2ba5GlgX — Get French Football News (@GFFN) November 21, 2021

Выслушав это, приехавший на игру в качестве телевизионного эксперта Тьерри Анри заметил: «Мы живем в условиях демократии, и у каждого может быть свое мнение. Но я думаю, что матч следовало остановить». Что касается дальнейшей судьбы игры, то ее решат в понедельник на экстренном заседании дисциплинарного комитета французской лиги. В связи с этим стоит напомнить, что сорванную встречу «Ницца» — «Марсель» потом переиграли на нейтральном поле при пустых трибунах.

Англия: первая победа Конте

«Манчестер Сити» — «Эвертон» — 3:0 (Стерлинг, 43. Родри, 55. Бернарду Силва, 86).

Пока в красной части Манчестера заняты поиском главного тренера вместо уволенного Уле Гуннара Сульшера, трижды обыгранный норвежцем «Сити» обошел в таблице «Ливерпуль» и на три очка отстает от лидирующего «Челси». При этом у команды Хосепа Гвардиолы всего 6 пропущенных мячей в двенадцати турах.

«Горожане» заставили крепкий «Эвертон» провести в обороне практически весь матч, но взломали защиту «ирисок» только перед уходом на перерыв. Стерлинг, для которого это был 300-й матч в премьер-лиге, мастерски обошел офсайдную ловушку и в касание отправил мяч в сетку после блестящего паса Жоау Канселу. Португалец в этом сезоне отдал уже шесть результативных передач, и это больше, чем за два предыдущих сезона.

Похоже, чемпионы решили в воскресенье забивать только красивые голы, и данную мысль подтвердил Родри. Мастер разрушения чужих атак проявил свои лучшие качества на подступах к чужой штрафной, просчитав рискованную передачу Аллана, но при этом не просто выполнил привычный для себя перехват, а в касание выстрелил в «девятку». Забавно, но до переезда в Англию у Родри был только один гол с дальней дистанции, а в АПЛ он все четыре раза отправил мяч в сетку из-за пределов штрафной.

«Тоттенхэм» — «Лидс» — 2:1 (Хейбьерг, 58. Регилон, 69 — Джеймс, 44).

В сборной Кейн отвел душу хет-триком против Албании и покером в ворота Сан-Марино, а сегодня, даже не забив, сделал большое дело. В начале второго тайма именно он нанес первый с 24 октября ударом «шпор» в створ ворот, прервав унизительную для своей команды серию на отметке 4 часа 27 минут.

«Тоттенхэм» в тот момент проигрывал, но перелом в игре уже намечался. Гол Хейбьерга — самый что ни на есть трудовой — завершил затяжную и немного сумбурную атаку. Антонио Конте ликовал, словно его команда приблизилась к титулу, и эта энергия будто передалась футболистам. Победным же оказался штрафной, увенчавшийся попаданием Дайера в штангу и добиванием Регилона, а после финального свистка выяснилось, что лондонцы уже почти в еврокубковой зоне. До идущего пятым «Арсенала» одно очко, а до замыкающего лигочемпионский квартет «Вест Хэма» — четыре.

Испания: в ла лиге смена лидера

«Гранада» — «Реал» — 1:4 (Суарес, 34 — Асенсио, 19. Начо, 24. Винисиус Жуниор, 56. Менди, 76).

«Реал Сосьедад» — «Валенсия» — 0:0.

Команда Карло Анчелотти наглядно продемонстрировала, что такое — удобный соперник. Мадридцы обыграли «Гранаду» тринадцатый раз подряд, создав солидный задел к середине первого тайма. И Асенсио, не забивавший после сентябрьского хет-трика в ворота «Мальорки», и не отличавшийся с августа защитник Начо поразили цель с передач Крооса.

Да, Винисиус Жуниор заигрался перед собственной штрафной, и Суарес поставил Куртуа в тупик при помощи рикошета. Потом было еще несколько напряженных моментов у ворот сливочных, но при этом «Реал» упустил массу собственных шансов. Качели продолжались до тех пор, пока блестящая комбинация с разрезающим пасом Бензема не завершилась тем, что Модрич вывел Винисиуса на пустые ворота.

Окончательно же надежды хозяев на перелом в игре убило удаление Мончу, вслед за которым арбитр отправил на трибуну еще и главного тренера «Гранады» Роберта Морено. После этого встреча перешла в режим доигровки, по ходу которой сливочные куражились, как могли. То, что они ограничились одним голом Менди, скорее говорит о благодушии «Реала», который мощно и эффектно вернулся на первое место.

Но если на протяжении нескольких туров «королевский клуб» находился на вершине до окончания матча с участием «Реала Сосьедад», то в этот раз баски оступились в домашней игре с «Валенсией». Не помогло даже долгожданное возвращение Ойярсабаля. Тем более, спустя четверть часа после его появления на поле хозяева остались в меньшинстве из-за удаления Элустондо.

Италия: «Наполи» потерпел первое поражение перед игрой со «Спартаком»

«Интер» — «Наполи» — 3:2 (Хакан Чалханоглу, 25, с пенальти. Перишич, 44. Мартинес, 61 — Зелиньски, 17. Мертенс, 78).

В субботу первое в сезоне поражение потерпел «Милан», а после визита «Наполи» в Милан в ведущих лигах Европы не осталось не проигрывавших команд. Хотя для вернувшегося на «Сан-Сиро» Лучано Спаллетти все началось удачно — с классного выстрела Зелиньски под перекладину. Однако к перерыву «Интер» уже вел в счете, а обоим голам хозяев посодействовала современная техника. ВАР помог назначить пенальти, а также зафиксировать, что после удара Перишича головой голкипер отбил мяч из-за линии ворот.

Это преимущество развил завершивший контратаку Лаутаро Мартинес, тогда как «Наполи» удалось лишь подсластить горькую пилюлю историческим голом Мертенса. Бельгиец — абсолютный рекордсмен клуба по забитым мячам, и теперь он еще и лучший снайпер в серии А. У него в активе 103 точных удара, что позволило обойти легенду южан 20-30-х годов прошлого века Антонио Вояка.

«Дженоа» — «Рома» — 0:2 (Афена-Гьян, 82, 90+4)

Андрей Шевченко дебютировал на посту главного тренера «грифонов» дуэлью с Жозе Моуринью. Расклад сил был очевиден, ведь «Дженоа» не выигрывала на протяжении девяти туров и опустилась в зону вылета. И, естественно, хозяевам большую часть встречи пришлось защищаться. Теоретически, для них все могло сложиться очень печально, однако гол Мхитаряна не засчитали, а Шомуродов не использовал отличный момент.

Принципиально картина не изменилась и после перерыва, однако «Дженоа» едва не поймала «волков» на контратаке. К разочарованию генуэзских болельщиков Стураро не сумел подстроиться под мяч после сильного прострела, и сам оказался в воротах вместо мяча. В итоге это аукнулось, а Мхитарян, хоть и не забил, решил судьбу матча впечатляющим сольным проходом и идеальной голевой передачей на забившего первый мяч на профессиональном уровне 18-летнего Афену-Гьяна.

18-летний Афена-Гьян подпортил дебют Шевченко в качестве тренера в Серии А.



Юный талант «Ромы» вышел на 74-й минуте и зарядил двушку на радость Жозе ??? pic.twitter.com/HRYrYL6Rt6 — Матч ТВ (@MatchTV) November 21, 2021

Юношу это настолько вдохновило, что перед финальным свистком он подхватил мяч на фланге и, сместившись в центр, отправил его в дальнюю «девятку».

«Рома» поднялась на пятое место, а у Шевченко впереди много работы. Спасение от вылета — едва ли не самое сложное в футболе.

«Сассуоло» — «Кальяри» — 2:2 (Скамакка, 37. Берарди, 51, с пенальти — Кейта Бальде, 40. Жоау Педру, 56, с пенальти)

В общем-то рядовой матч середняка чемпионата с одним из аутсайдеров заслуживает упоминания благодаря прервавшейся «засухе» «Кальяри». И дело даже не в том, что команда из Сардинии не забивала 338 минут, а в красоте гола Кейта Бальде. Сенегалец нанес потрясающий по исполнению удар через себя, и его шедевр обязательно украсит хит-парад не только тура, а всего итальянского сезона.

Самый красивый гол тура уже сделан ???



Выключай интернет — ничего лучше ты сегодня не увидишь ??? pic.twitter.com/Thl54lblBl — Матч ТВ (@MatchTV) November 21, 2021

Статистика дня

3-й матч с перевесом в четыре мяча выиграл в этом сезоне «Фейенооорд». Столько же, сколько за два предыдущих чемпионата, а в воскресенье свой 15-й мяч с учетом всех турниров забил полузащитник роттердамцев Тил.

4 победы в 13 стартовых турах серии А «Венеция» одержала впервые с сезона-1941/42.

9 поражений потерпел главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим в дерби с «Фенербахче». «Канарейки» — самый неудобный соперник Императора в турецком чемпионате.

504 гола забил «Аякс» в 185 матчах под началом Эрика тен Хага.