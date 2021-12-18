37-летний защитник Фонти готов пойти на понижение зарплаты, чтобы остаться в «Лилле»
Защитник «Лилля» Жозе Фонти провел переговоры с руководством клуба. 37-летний португалец хочет продлить контракт и ради этого готов пойти на 30-процентное понижение зарплаты, сообщает L'Equipe.
Нынешний контракт футболиста с французским клубом рассчитан до лета 2022 года.
В этом сезоне он провел 25 матчей во всех турнирах и сделал 2 голевые передачи.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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