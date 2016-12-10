Матч "Нант" - "Кан" перенесен из-за тумана

Матч 17-го тура чемпионата Франции между "Нантом" и "Каном" не состоится сегодня, сообщает пресс-служба клуба. Встреча должна была начаться в 22.00 по московскому времени, однако было принято решение перенести игру на более поздний срок из-за сильного тумана, опустившегося на стадион. Напомним, вчера встреча "Дижон" - "Марсель" по аналогичной причине была перенесена на субботу. Тем не менее, подобное решение не может быть применено в случае с матчем "Нант" - "Кан", поскольку "канарейкам" предстоит уже во вторник сыграть в Кубке лиги.