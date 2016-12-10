21:11 10 декабря | ФУТБОЛ — Франция

Матч "Нант" - "Кан" перенесен из-за тумана

0
0
0

Матч 17-го тура чемпионата Франции между "Нантом" и "Каном" не состоится сегодня, сообщает пресс-служба клуба. Встреча должна была начаться в 22.00 по московскому времени, однако было принято решение перенести игру на более поздний срок из-за сильного тумана, опустившегося на стадион. Напомним, вчера встреча "Дижон" - "Марсель" по аналогичной причине была перенесена на субботу. Тем не менее, подобное решение не может быть применено в случае с матчем "Нант" - "Кан", поскольку "канарейкам" предстоит уже во вторник сыграть в Кубке лиги.

0
0
0
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

На что потратят наследство Алексия II?...

Пляски на воде, или просроченные американские пироги...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ