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Матч «Марсель» — «Сент-Этьен» перенесен из-за коронавируса

13:34
Игра между «Марселем» и «Сент-Этьеном» пройдет в сентябре. Фото twitter.com
Игра между «Марселем» и «Сент-Этьеном» пройдет в сентябре. Фото twitter.com
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Матч первого тура нового сезона лиги 1 между «Марселем» и «Сент-Этьеном» перенесен из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Профессиональной футбольной лиги Франции.

Изначально планировалось, что игра состоится 21 августа. Встреча была перенесена из-за трех выявленных случаев коронавируса в «Марселе».

Матч пройдет 16 или 17 сентября.

Дополнительная информация:

https://www.ligue1.fr/Articles/PROGRAMMATION/2020/08/18/report-om-asse-j1

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