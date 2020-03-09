Матч «Лиона» с «Реймсом» пройдет без зрителей

«Лион» на своем официальном сайте сообщил, что матч чемпионата Франции с «Реймсом» пройдет без зрителей. Он запланирован на 13 марта. Такая мера принята в соответствии с рекомендацией правительства Франции из-за распространения коронавируса.

Пока «Лион» не решил, как будет компенсировать болельщикам стоимость приобретенных ими билетов. Об этом будет сообщено дополнительно. Клуб поблагодарил всех зрителей за понимание ситуации.

Ранее власти Франции приняли решение ограничить аудиторию всех спортивных мероприятий тысячей зрителей.