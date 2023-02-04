Массимо Каррера: «Головин уже достоин повышения в классе. Он усилит любой топ-клуб»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением об уровне игры российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

«В «Монако» Головин окреп и полностью адаптировался к европейскому футболу. В ближайшие годы перед ним будут открыты все двери. Прямо сейчас Александр — лучший российский футболист и ключевой игрок в составе «Монако». Думаю, Головин уже достоин повышения в классе. Он усилит любой топ-клуб», — приводит «РБ Спорт» слова Карреры.

В текущем сезоне Головин провел 29 матчей за «Монако», забил 4 гола и сделал 6 результативных передач.

В матче 22-го тура лиги 1 «Монако» сыграет против «Клермона». Игра пройдет 5 февраля.