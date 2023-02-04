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Сегодня, 20:54

Гол Месси принес «ПСЖ» победу над «Тулузой»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«ПСЖ» — «Тулуза» — 2:1.
Фото Reuters

«ПСЖ» дома обыграл «Тулузу» в матче 22-го тура чемпионата Франции — 2:1.

Счет в игре на 20-й минуте открыл полузащитник гостей Бранко ван ден Бомен. На 38-й защитник парижан Ашраф Хакими сравнял.

Во втором тайме нападающий Лионель Месси с передачи Хакими забил гол, который принес «ПСЖ» победу.

Клуб из Парижа занимает первое место в лиге 1, набрав 54 очка. «Тулуза» находится на 12-й строчке (29).

Франция. Лига 1. 22-й тур
04 февр, 19:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
2:1
Тулуза

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити

П2

29%

1.77

ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
Ашраф Хакими
Лионель Месси
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Тулуза
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 22 17 3 2 54-17 54
2
 Марсель 21 14 4 3 42-17 46
3
 Ланс 21 13 6 2 33-15 45
4
 Монако 21 12 5 4 46-29 41
5
 Ренн 21 12 4 5 40-22 40
6
 Лорьян 21 10 5 6 35-34 35
7
 Лилль 21 10 5 6 35-26 35
8
 Ницца 21 8 7 6 24-20 31
9
 Клермон Фут 21 8 6 7 24-27 30
10
 Тулуза 22 8 5 9 36-38 29
11
 Лион 21 8 5 8 30-23 29
12
 Реймс 21 6 11 4 26-26 29
13
 Нант 21 4 10 7 21-26 22
14
 Монпелье 21 6 2 13 31-43 20
15
 Брест 21 4 7 10 23-34 19
16
 Труа 21 4 7 10 32-45 19
17
 Аяччо 21 5 3 13 18-37 18
18
 Страсбур 21 2 9 10 25-39 15
19
 Осер 21 3 4 14 18-46 13
20
 Анже 21 2 2 17 18-47 8
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4.02 19:00
ПСЖ – Тулуза
 2 : 1
4.02 21:00
Труа – Лион
 - : -
4.02 23:00
Ренн – Лилль
 - : -
5.02 15:00
Клермон Фут – Монако
 - : -
5.02 17:00
Аяччо – Нант
 - : -
5.02 17:00
Осер – Реймс
 - : -
5.02 17:00
Лорьян – Анже
 - : -
5.02 17:00
Страсбур – Монпелье
 - : -
5.02 19:05
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Фолэрин Балоган

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 14
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Терем Моффи

Терем Моффи

Ницца

 12
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 16 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 18 2 2
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Самюэль Жиго

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 15 1 2
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