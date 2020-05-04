«Марселю» не место в Лиге чемпионов. Мнение президента «Лиона»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас намерен лишить «Марсель» возможности участия в Лиге чемпионов, сообщает RMC Sport. Ранее чемпионат Франции был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

«Марсель» занял второе место и попал в групповой этап Лиги чемпионов. «Лион» стал седьмым и впервые с 1997 года не отобрался в еврокубки. Функционер обратил внимание на проблемы соперника с финансовыми расходами. По правилам допускается не более 30 миллионов евро убытков в среднем за год на протяжении трех лет. В сезоне-2016/17 — потери составили 42,4 миллиона, 2017/18 — 78,6 миллиона, 2018/19 — 91,4 миллиона.

Существует вероятность, что «Лион» попадет в следующий евросезон как победитель Лиги чемпионов. В первом матче 1/8 финала команды обыграла «Ювентус» со счетом 1:0. Ответная встреча не состоялась из-за пандемии коронавируса.