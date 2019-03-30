"Марсель" сыграл вничью с "Анже", Балотелли и Мангани оформили дубли

"Марсель" и "Анже" сыграли вничью в матче 30-го тура чемпионата Франции (2:2). Дублем в составе бело-голубых отметился форвард Марио Балотелли, у клуба из Анже дважды отличился хавбек Тома Мангани.

"Марсель" занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 48 очков. "Анже" с 37 баллами располагается на 11-й строчке.

Чемпионат Франции

Лига 1

30-й тур

"Марсель" - "Анже" - 2:2 (2:1)

Голы: Балотелли, 4 (1:0). Балотелли, 16 (2:0). Мангани, 36 - с пенальти (2:1). Мангани, 77 - с пенальти (2:2).

"Марсель": Пеле, Рами, Амави, Чалета-Цар, Товен (Пайет, 82), Сансон (Луиз Густаву, 56), М.Лопес (Стротман, 72), Сарр, Балотелли, Жермен, Окампос.

"Анже": Бютель, Бамба, Траоре, Тома, Мангани, Пажо (К.Лопес, 61), Капель, Фюльжини (Эль Мелали, 74), Рейне-Аделаида, Сантамария, Тэ.

Предупреждения: М.Лопес, 23. Окампос, 26. Сарр, 40. Пажо, 58.

Удаление: Сарр, 78.

Судья: Мигельгорри.

30 марта. Марсель. Стадион "Велодром".

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