«Марсель» согласовал с «Арсеналом» трансфер Гендузи

Полузащитник «Арсенала» Маттео Гендузи продолжит карьеру в «Марселе», пишет в Twitter журналист Николо Скира.

Французский клуб возьмет в аренду 22-летнего хавбека с последующей опцией выкупа. За аренду «Марсель» заплатит 1 миллион евро, за сам трансфер — 10 миллионов. Гендузи подпишет контракт до 2025 года.

Минувший сезон француз провел в аренде в «Герте», отметившись за 24 матча 2 голами и 1 ассистом.