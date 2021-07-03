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«Марсель» согласовал с «Арсеналом» трансфер Гендузи

16:13
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Полузащитник «Арсенала» Маттео Гендузи продолжит карьеру в «Марселе», пишет в Twitter журналист Николо Скира.

Французский клуб возьмет в аренду 22-летнего хавбека с последующей опцией выкупа. За аренду «Марсель» заплатит 1 миллион евро, за сам трансфер — 10 миллионов. Гендузи подпишет контракт до 2025 года.

Минувший сезон француз провел в аренде в «Герте», отметившись за 24 матча 2 голами и 1 ассистом.

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Иван Шитик все материалы автора

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