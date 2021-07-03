Гамейро отказался переходить в «Марсель» из-за местных фанатов

Нападающий Кевин Гамейро, который находится в статусе свободного агента, мог вернуться в чемпионат Франции. На 34-летнего футболиста претендовал «Марсель», но сделка сорвалась, сорвалась La Provence.

Стороны уже договорились о контракте на два года. Однако фанаты «Марселя», когда появилась информация о возможной сделке, атаковали социальные сети жены Гамейро и засыпали ее оскорблениями.

После этого футболист, который с 2011 по 2013 годы выступал за «ПСЖ» (принципиальный соперник «Марселя»), решил отказаться от этого варианта продолжения карьеры.

В сезоне-2020/21 Гамейро сыграл за «Валенсию» в 27 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 1 голевую передачу.