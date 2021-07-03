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Гамейро отказался переходить в «Марсель» из-за местных фанатов

17:25
Кевин Гамейро с семьей. Фото Instagram
Кевин Гамейро с семьей. Фото Instagram
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Нападающий Кевин Гамейро, который находится в статусе свободного агента, мог вернуться в чемпионат Франции. На 34-летнего футболиста претендовал «Марсель», но сделка сорвалась, сорвалась La Provence.

Стороны уже договорились о контракте на два года. Однако фанаты «Марселя», когда появилась информация о возможной сделке, атаковали социальные сети жены Гамейро и засыпали ее оскорблениями.

После этого футболист, который с 2011 по 2013 годы выступал за «ПСЖ» (принципиальный соперник «Марселя»), решил отказаться от этого варианта продолжения карьеры.

В сезоне-2020/21 Гамейро сыграл за «Валенсию» в 27 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 1 голевую передачу.

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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