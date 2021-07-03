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Гризманн и Дембеле стали участниками расистского скандала из-за видео двухлетней давности

13:44
Антуан Гризманн и Усман Дембеле. Фото AFP
Антуан Гризманн и Усман Дембеле. Фото AFP
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Форварды «Барселоны» и сборной Франции Антуан Гризманн и Усман Дембеле оказались в центре расистского скандала из-за видео двухлетней давности.

В сети появилось видео, которое, предположительно, было записано во время предсезонной подготовки «Барселоны» летом 2019 года. В ролике Гризманн и Дембеле смеются над работниками отеля в Японии и их внешности, а также оскорбляют их на расовой почве. В частности, футболисты произносили такие фразы, как «Все эти уродливые лица нужны только для того, чтобы ты мог играть в PES» и «Вы же должны быть так же развиты технологически, как и ваша страна!».

Гризманн и Дембеле в составе сборной Франции вылетели в 1/8 финала Евро-2020. В плей-офф французы не смогли победить Швейцарию (3:3; 4:5 — по пенальти).

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Иван Торопцев все материалы автора

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