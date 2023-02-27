«ПСЖ» на выезде обыграл «Марсель», Мбаппе оформил дубль

«ПСЖ» в матче 25-го тура чемпионата Франции обыграл «Марсель» со счетом 3:0.

Дубль оформил Килиан Мбаппе, еще один гол на счету Лионеля Месси.

После этого матча «ПСЖ» с 60 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Марсель» с 52 очками — на второй строчке.