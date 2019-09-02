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«Марсель» обыграл «Сент-Этьен»

00:10
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«Марсель» в матче четвертого тура чемпионата Франции дома обыграл «Сент-Этьен» — 1:0. Единственный гол на 33-й минуте забил аргентинский нападающий Дарио Бенедетто.

«Марсель» с 7 очками занимает 8-е место в турнирной таблице, «Сент-Этьен» (4) — 16-й .

Чемпионат Франции. Лига 1

4-й тур

«Марсель» — «Сент-Этьен» — 1:0 (1:0)

Гол: Бенедетто, 33.

«Марсель»: Манданда, Альваро Гонсалес, Сакаи, Амави, Сарр (Кауи, 83), Камара, Стротман, Сансон (Жермен, 64), Лопес, Пайет, Бенедетто (Товен, 80).

«Сент-Этьен»: Рюффье, Дебюши, Перрен, Трауко, Паленсия (Кабай, 72), Мукуди, М`Вила, Будебуз, Хазри, Аолу (Юссуф, 32), Берич (Буанга, 60).

Предупреждения: Мукуди, 14. Сансон, 60. Амави, 66. Перрен, 73. Лопес, 87. Кауи, 88. Стротман, 90+2.

Судья: Мийо (Франция).

1 сентября. Марсель. Стадион «Велодром».

Марсель — Сент-Этьен

Чемпионат Франции по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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