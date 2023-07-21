Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Игры
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 15:23

«Марсель» объявил об уходе Димитри Пайета

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник «Марселя» Димитри Пайет покинул команду в статусе свободного агента.

Об уходе 36-летнего полузащитника объявлено на пресс-конференции с участием Пайета и президента клуба Пабло Лонгории.

Пайет выступал за «Марсель» с 2017 года. Ранее он уже играл за команду с 2013 по 2015 годы. За все время полузащитник провел 326 матчей за клуб, забил 78 мячей и отдал 95 голевых передач.

Димитри Пайет
Футбол
ФК Марсель
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Роман Костомаров рассказал о непростой адаптации к жизни с протезами
Зверева снова обвинили в абьюзе. У Александра неприятности еще с одной бывшей
Путин назвал украинскую агрессию против Белоруссии агрессией против РФ
США выразили озабоченность обстановкой в Черном море из-за ударов возмездия РФ
В Молдавии врач отказался оперировать русскую пациентку
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Доннарумма с девушкой стали жертвами ограбления в доме в Париже
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
3
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
5
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
7
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
8
 Клермон Фут 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Реймс 0 0 0 0 0-0 0
12
 Монпелье 0 0 0 0 0-0 0
13
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
14
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
15
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нант 0 0 0 0 0-0 0
17
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
18
 Метц 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
13.08 00:00
Брест – Ланс
 - : -
13.08 00:00
Клермон Фут – Монако
 - : -
13.08 00:00
Марсель – Реймс
 - : -
13.08 00:00
Монпелье – Гавр
 - : -
13.08 00:00
Нант – Тулуза
 - : -
13.08 00:00
Ницца – Лилль
 - : -
13.08 00:00
ПСЖ – Лорьян
 - : -
13.08 00:00
Ренн – Метц
 - : -
13.08 00:00
Страсбур – Лион
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости