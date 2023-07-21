«Марсель» объявил об уходе Димитри Пайета
Полузащитник «Марселя» Димитри Пайет покинул команду в статусе свободного агента.
Об уходе 36-летнего полузащитника объявлено на пресс-конференции с участием Пайета и президента клуба Пабло Лонгории.
Пайет выступал за «Марсель» с 2017 года. Ранее он уже играл за команду с 2013 по 2015 годы. За все время полузащитник провел 326 матчей за клуб, забил 78 мячей и отдал 95 голевых передач.
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Клермон Фут – Монако
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Гавр
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Нант – Тулуза
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Ницца – Лилль
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