«Марсель» объявил об уходе Димитри Пайета

Полузащитник «Марселя» Димитри Пайет покинул команду в статусе свободного агента.

Об уходе 36-летнего полузащитника объявлено на пресс-конференции с участием Пайета и президента клуба Пабло Лонгории.

Пайет выступал за «Марсель» с 2017 года. Ранее он уже играл за команду с 2013 по 2015 годы. За все время полузащитник провел 326 матчей за клуб, забил 78 мячей и отдал 95 голевых передач.