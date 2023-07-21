Доннарумма с девушкой стали жертвами ограбления в доме в Париже
Вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумму ограбили в его доме в Париже, сообщает Actu17.
По сведениям источника, инцидент произошел в ночь на 21 июля. Футболист вместе с девушкой подверглся насильственным действиям со стороны преступников, которые украли 500 тысяч евро. Грабители связали их, но Доннарумма и его девушка смогли сбежать. Пара была доставлена в больницу.
В мае вратарь «ПСЖ» Серхио Рико получил серьезную травму после падения с лошади. Его экстренно переправили в больницу на медицинском вертолете. Там футболисту диагностировали кровоизлияние в мозг.
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11
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12
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13
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14
|Брест
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|0-0
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15
|Страсбур
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|0-0
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16
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|0-0
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17
|Гавр
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18
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Брест – Ланс
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Клермон Фут – Монако
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Гавр
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Нант – Тулуза
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Ницца – Лилль
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Ренн – Метц
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|13.08
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