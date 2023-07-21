Кузяев дебютировал за «Гавр» в товарищеском матче с «ПСЖ»
Российский полузащитник Далер Кузяев дебютировал за французский «Гавр».
30-летний хавбек принял участие в товарищеском матче против «ПСЖ». Россиянин вышел на замену после перерыва.
Кузяев перешел в «Гавр» 12 июля на правах свободного агента. Россиянин заключил контракт с клубом до конца июня 2025 года.
Предыдущей командой Кузяева был «Зенит», за который он выступал с июля 2017 года. Футболист покинул клуб из Санкт-Петербурга на правах свободного агента после завершения сезона-2022/23.
Положение команд
Футбол
Хоккей
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|И
|В
|Н
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|О
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1
|ПСЖ
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|0
|0-0
|0
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2
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Метц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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34 тур
|13.08
|00:00
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Брест – Ланс
|- : -
|13.08
|00:00
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Клермон Фут – Монако
|- : -
|13.08
|00:00
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Марсель – Реймс
|- : -
|13.08
|00:00
|
Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
|00:00
|
Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
|00:00
|
Ницца – Лилль
|- : -
|13.08
|00:00
|
ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
|00:00
|
Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|00:00
|
Страсбур – Лион
|- : -
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