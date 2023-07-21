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Кузяев дебютировал за «Гавр» в товарищеском матче с «ПСЖ»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Далер Кузяев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский полузащитник Далер Кузяев дебютировал за французский «Гавр».

30-летний хавбек принял участие в товарищеском матче против «ПСЖ». Россиянин вышел на замену после перерыва.

Кузяев перешел в «Гавр» 12 июля на правах свободного агента. Россиянин заключил контракт с клубом до конца июня 2025 года.

Предыдущей командой Кузяева был «Зенит», за который он выступал с июля 2017 года. Футболист покинул клуб из Санкт-Петербурга на правах свободного агента после завершения сезона-2022/23.

Далер Кузяев
Футбол
ФК Гавр
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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