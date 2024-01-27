Головин отдал голевую передачу за «Монако» в матче с «Марселем»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отметился голевой передачей в матче против «Марселя» в 19-м туре французской лиги 1.

На 7-й минуте с передачи головина счет открыл форвард монегасков Виссам Бен-Йеддер.

27-летний россиянин сделал девятое результативное действие в текущем сезоне. Теперь на его счету 5 голов и 4 результативные передачи.