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27 января, 23:11

Головин отдал голевую передачу за «Монако» в матче с «Марселем»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отметился голевой передачей в матче против «Марселя» в 19-м туре французской лиги 1.

На 7-й минуте с передачи головина счет открыл форвард монегасков Виссам Бен-Йеддер.

27-летний россиянин сделал девятое результативное действие в текущем сезоне. Теперь на его счету 5 голов и 4 результативные передачи.

Франция. Лига 1. 19-й тур
27 янв, 23:00. Velodrome (Марсель)
Марсель
Монако
Александр Головин
Футбол
ФК Марсель
ФК Монако
0
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Головин выйдет с первых минут в матче «Марсель» — «Монако»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 18 13 4 1 44-14 43
2
 Ницца 19 11 5 3 20-11 38
3
 Брест 18 10 4 4 27-15 34
4
 Монако 18 10 3 5 34-25 33
5
 Лилль 18 8 7 3 24-14 31
6
 Реймс 18 9 2 7 25-24 29
7
 Марсель 18 7 7 4 26-19 28
8
 Ланс 18 7 5 6 21-19 26
9
 Ренн 19 6 7 6 28-24 25
10
 Страсбур 18 6 6 6 19-23 24
11
 Гавр 18 5 7 6 19-20 22
12
 Монпелье 18 4 7 7 19-23 19
13
 Нант 18 5 3 10 20-30 18
14
 Тулуза 18 3 8 7 16-23 17
15
 Метц 19 4 4 11 16-29 16
16
 Лион 19 4 4 11 19-33 16
17
 Клермон Фут 18 3 5 10 13-27 14
18
 Лорьян 18 2 6 10 21-38 12
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34 тур
26.01 23:00
Лион – Ренн
 2 : 3
27.01 19:00
Ницца – Метц
 1 : 0
27.01 23:00
Марсель – Монако
 - : -
28.01 15:00
Монпелье – Лилль
 - : -
28.01 17:00
Клермон Фут – Страсбур
 - : -
28.01 17:00
Лорьян – Гавр
 - : -
28.01 17:00
Реймс – Нант
 - : -
28.01 19:05
Тулуза – Ланс
 - : -
28.01 22:45
ПСЖ – Брест
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 19
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 9
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 9
П
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 7
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 6
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 5
И К Ж
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 13 1 2
Самюэль Грансир

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Гавр

 13 1 1
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