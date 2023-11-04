«Лорьян» и «Ланс» не забили голов в матче лиги 1

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«Лорьян» дома сыграл вничью с «Лансом» в матче 11-го тура чемпионата Франции — 0:0. Встреча прошла на стадионе «Стад дю Мустуар».

Гости нанесли 7 ударов в створ ворот, а хозява — 1.

«Лорьян» набрал 11 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице лиги 1. 12 ноября команда сыграет на выезде с «Клермоном».

«Ланс» находится на восьмой строчке (13 очков). 12 ноября клуб примет «Марсель».