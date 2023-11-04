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Сегодня, 20:55

«Лорьян» и «Ланс» не забили голов в матче лиги 1

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Лорьян» дома сыграл вничью с «Лансом» в матче 11-го тура чемпионата Франции — 0:0. Встреча прошла на стадионе «Стад дю Мустуар».

Гости нанесли 7 ударов в створ ворот, а хозява — 1.

«Лорьян» набрал 11 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице лиги 1. 12 ноября команда сыграет на выезде с «Клермоном».

«Ланс» находится на восьмой строчке (13 очков). 12 ноября клуб примет «Марсель».

Франция. Лига 1. 11-й тур
04 нояб, 19:00. Stade Yves Allainmat (Лорьян)
Лорьян
0:0
Ланс

Источник: Таблица лиги 1
ФК Ланс
ФК Лорьян
0
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«ПСЖ» разгромил «Монпелье»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 11 7 3 1 26-9 24
2
 Ницца 10 6 4 0 11-4 22
3
 Монако 10 6 2 2 23-14 20
4
 Лилль 10 5 3 2 14-10 18
5
 Реймс 10 5 2 3 16-12 17
6
 Брест 10 4 3 3 11-11 15
7
 Нант 10 4 2 4 16-19 14
8
 Ланс 11 3 4 4 12-13 13
9
 Ренн 10 2 6 2 16-13 12
10
 Монпелье 10 3 3 4 15-14 12
11
 Марсель 9 3 3 3 12-12 12
12
 Тулуза 10 2 5 3 11-13 11
13
 Гавр 10 2 5 3 10-12 11
14
 Лорьян 11 2 5 4 15-20 11
15
 Страсбур 10 3 2 5 9-15 11
16
 Метц 10 2 3 5 8-16 9
17
 Клермон Фут 9 1 2 6 7-14 5
18
 Лион 9 0 3 6 7-18 3
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
3.11 23:00
ПСЖ – Монпелье
 3 : 0
4.11 19:00
Лорьян – Ланс
 0 : 0
4.11 23:00
Марсель – Лилль
 - : -
5.11 15:00
Лион – Метц
 - : -
5.11 17:00
Нант – Реймс
 - : -
5.11 17:00
Страсбур – Клермон Фут
 - : -
5.11 17:00
Тулуза – Гавр
 - : -
5.11 19:05
Монако – Брест
 - : -
5.11 22:45
Ницца – Ренн
 - : -
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Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 10
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 7
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 5
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Мозес Саймон

Мозес Саймон

Нант

 4
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Ашраф Хакими

ПСЖ

 4
И К Ж
Александру

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Лилль

 8 1 2
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