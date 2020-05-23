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«Марсель» готов отпустить защитника Камара за 40 миллионов евро. Игроком интересуются «Ман Сити» и «ПСЖ»

10:48

«Марсель» обозначил сумму, за которую готов расстаться с защитником Бубакаром Камара, сообщает Goal.com со ссылкой на L'Equipe.

По информации источника, французский клуб согласен отпустить 20-летнего француза за 40 миллионов евро. Сообщается, что футболистом интересуются «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Милан».

В сезоне-2019/20 Камара провел за «Марсель» 28 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 27 миллионов евро.

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