«Аяччо» в гостях одержал волевую победу над «Марселем»

«Аяччо» в гостях одержал волевую победу над «Марселем» в рамках 10-го тура чемпионата Франции — 2:1.

Причем решающий гол игроки «Марселя» забили в свои ворота.

Бывший защитник «Спартака» Самюэль Жиго провел на поле все 90 минут в составе «Марселя».

Его клуб потерпел первое поражение в сезоне и остается на втором месте в таблице (23 очка).

«Аяччо» идет на 18-й строчке (7 очков).