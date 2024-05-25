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Сегодня, 19:17

Девушка Сафонова: «Устали от вопросов про «ПСЖ», поэтому записали видео»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Девушка голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова Марина Кондратюк прокомментировала видео с футболистом, в котором они пошутили про переход игрока в «ПСЖ».

«Видео про круассаны? Мы устали от текучки вопросов, мемов, которые якобы смешные. Поэтому мы записываем видео у себя на диване. Пишете, что Сафонов иронично подтвердил. Вы смеетесь? Он бы подтвердил, если с Эйфелевой башни сказал: «Хай, хейтеры». По моему, сегодня Матвей отыграл прекрасный матч. Я им очень горжусь. Рада, что он играет в «Краснодаре», — сказала Кондратюк «СЭ».
Девушка также заявил, что готова ехать вместе с Саоновым в любую страну.
«Я сделала свой выбор в пользу гастролера. У меня нет других вариантов — Матвей моя семья. Где он, там и я. Матвей ничего не читает и мне советует. Он спокойный человек, отстраненный. Ему просто это неинтересно, у него есть работа», — отметила Марина.

По информации «РБ Спорт», 25-летний россиянин в ближайшие дни отправится на медосмотр и подпишет 5-летний контракт с парижским клубом. Ожидается, что сумма трансфера составит 20 миллионов евро.

Матвей Сафонов
РПЛ
ФК Краснодар
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
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 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
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да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
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Кирилл Гоцук

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