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Деменко: «Верю в интерес со стороны «ПСЖ» к Сафонову»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко отреагировал на информацию об интересе «ПСЖ» к голкиперу «Краснодара» Матвею Сафонову.

«Я верю в интерес со стороны «ПСЖ» к Сафонову, все возможно. Но я удивлен тому, что «ПСЖ» ищет футболистов в РПЛ. Парижане могут позволить себе купить практически любого игрока, поэтому приятно, что они следят за нашим чемпионатом. Если это правда, то Матвею нужно переходить, такие предложения бывают раз в жизни», — цитирует Деменко «РБ Спорт».

22 мая появилась информация о том, что «ПСЖ» близок к соглашению с «Краснодаром» по трансферу 25-летнего российского голкипера.

Источник: «РБ Спорт»
Максим Деменко
Матвей Сафонов
Футбол
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
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5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
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 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
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 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
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25.05 16:30
Рубин – Сочи
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