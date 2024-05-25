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Абаев считает, что для «Краснодара» уход Сафонова в «ПСЖ» будет большой потерей

Алина Савинова
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Бывший вратарь «Локомотива» Илья Абаев прокомментировал возможный переход голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Не знаю, насколько интересно будет Сафонову быть вторым номером в «ПСЖ». Конечно, переход в такой большой и статусный клуб — это очень здорово, но все-таки это не роль основного вратаря. А голкиперам крайне важна игровая практика. Для «Краснодара» уход Сафонова будет, несомненно, большой потерей. Как-никак, на данный момент Матвей, наверное, лучший вратарь в России. Думаю, в уходящем сезоне чемионата России именно Сафонов был лучшим голкипером», — цитирует Абаева Legalbet.

В среду, 22 мая, появилась информация о том, что парижане рассматривают 25-летнего Сафонова на роль дублера Джанлуиджи Доннаруммы. Также сообщалось, что «Краснодар» и «ПСЖ» близки к соглашению по трансферу российского игрока за 20 миллионов евро.

Источник: Legalbet
Илья Абаев
Матвей Сафонов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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«Краснодар» — «Динамо»: Кордоба вывел хозяев вперед

Появилось фото Сергея Галицкого с трибуны на матче «Краснодар» — «Динамо»
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
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