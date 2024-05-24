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Сегодня, 22:00

«Лион» — «ПСЖ»: время начала и где смотреть финал Кубка Франции

«Лион» и «ПСЖ» сыграют в финале Кубка Франции 25 мая
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист «ПСЖ» Килиан Мбаппе.
Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

25 мая в Лилле «Лион» и «ПСЖ» сыграют в финале Кубка Франции по футболу на стадионе «Пьер Моруа». Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.

Смотреть финал Кубка Франции можно будет эксклюзивно на канале «Старт» и в прямом эфире в VK Видео. Начало видеотрансляции — в 21.30 мск.

В матч-центре «СЭ» 25 мая будут доступны ключевые события решающего противостояния в Кубке Франции.

Для форварда Килиана Мбаппе матч с «Лионом» в Кубке Франции станет последним в составе «ПСЖ». 25-летний футболист покинет команду из Парижа по окончании контракта летом 2024-го.

«ПСЖ» ранее стал в 12-й раз чемпионом Франции. Команда Луиса Энрике набрала 76 очков в лиге 1 по итогам сезона. «Лион» занял шестое место с 53 баллами.

Чемпионат и кубок Франции по футболу: новости и статьи, обзоры и расписание игр, результаты и календарь, статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Лион
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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В России покажут финал Кубка Франции на платформе VK Видео
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 34 22 10 2 81-33 76
2
 Монако 34 20 7 7 68-42 67
3
 Брест 34 17 10 7 53-34 61
4
 Лилль 34 16 11 7 52-34 59
5
 Ницца 34 15 10 9 40-29 55
6
 Лион 34 16 5 13 49-55 53
7
 Ланс 34 14 9 11 45-37 51
8
 Марсель 34 13 11 10 52-41 50
9
 Реймс 34 13 8 13 42-47 47
10
 Ренн 34 12 10 12 53-46 46
11
 Тулуза 34 11 10 13 42-46 43
12
 Монпелье 34 10 12 12 43-48 41
13
 Страсбур 34 10 9 15 38-50 39
14
 Нант 34 9 6 19 30-55 33
15
 Гавр 34 7 11 16 34-45 32
16
 Метц 34 8 5 21 35-58 29
17
 Лорьян 34 7 8 19 43-66 29
18
 Клермон Фут 34 5 10 19 26-60 25
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
19.05 22:00
Гавр – Марсель
 1 : 2
19.05 22:00
Ланс – Монпелье
 2 : 2
19.05 22:00
Лилль – Ницца
 2 : 2
19.05 22:00
Лорьян – Клермон Фут
 5 : 0
19.05 22:00
Лион – Страсбур
 2 : 1
19.05 22:00
Метц – ПСЖ
 0 : 2
19.05 22:00
Монако – Нант
 4 : 0
19.05 22:00
Реймс – Ренн
 2 : 1
19.05 22:00
Тулуза – Брест
 0 : 3
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 27
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 19
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 19
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 8
Анжел Гомеш

Анжел Гомеш

Лилль

 8
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 8
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Клермон Фут

 20 2 5
Эльбасан Рашани

Эльбасан Рашани

Клермон Фут

 24 2 4
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 19 1 2
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