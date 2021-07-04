«Марсель» арендовал у «Ромы» хавбека сборной Турции Ундера

Полузащитник «Ромы» Дженгиз Ундер продолжит карьеру в «Марселе», сообщает официальный сайт французского клуба. Провансальцы арендовали 23-летнего турецкого футболиста у итальянцев на сезон с возможностью выкупа в следующее летнее трансферное окно.

В прошлом сезоне Ундер провел на правах аренды в «Лестере», где принял участие в 19 матчах, забил два гола и сделал три результативные передачи.

Портал transfermarkt оценивает вингера в 18 миллионов евро.

На счету Ундера 32 игры за сборную Турции и 9 забитых мячей.