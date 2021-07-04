«Марсель» арендовал у «Ромы» хавбека сборной Турции Ундера
17:50
Полузащитник «Ромы» Дженгиз Ундер продолжит карьеру в «Марселе», сообщает официальный сайт французского клуба. Провансальцы арендовали 23-летнего турецкого футболиста у итальянцев на сезон с возможностью выкупа в следующее летнее трансферное окно.
В прошлом сезоне Ундер провел на правах аренды в «Лестере», где принял участие в 19 матчах, забил два гола и сделал три результативные передачи.
Портал transfermarkt оценивает вингера в 18 миллионов евро.
На счету Ундера 32 игры за сборную Турции и 9 забитых мячей.
Apr?s le succ?s de sa visite m?dicale, @cengizunder s'est engag? sous la forme d'un pr?t avec option d"achat avec le club olympien. ???— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 4, 2021
Plus d'infos ? https://t.co/Z4FIo79WS6 pic.twitter.com/cTHv1WkZkQ
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