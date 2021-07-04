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«Марсель» арендовал у «Ромы» хавбека сборной Турции Ундера

17:50
Дженгиз Ундер (слева). Фото ФК «Марсель»
Дженгиз Ундер (слева). Фото ФК «Марсель»
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Полузащитник «Ромы» Дженгиз Ундер продолжит карьеру в «Марселе», сообщает официальный сайт французского клуба. Провансальцы арендовали 23-летнего турецкого футболиста у итальянцев на сезон с возможностью выкупа в следующее летнее трансферное окно.

В прошлом сезоне Ундер провел на правах аренды в «Лестере», где принял участие в 19 матчах, забил два гола и сделал три результативные передачи.

Портал transfermarkt оценивает вингера в 18 миллионов евро.

На счету Ундера 32 игры за сборную Турции и 9 забитых мячей.

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