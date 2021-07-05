Серхио Рамос согласовал условия личного контракта с «ПСЖ»

Бывший капитан «Реала» Серхио Рамос продолжит карьеру в «ПСЖ», сообщает Le Parisien. Стороны уже согласовали условия контракта.

Ранее появлялась информация, что 35-летний испанец подпишет соглашение с парижанами до 2023 года.

Контракт испанца со «сливочными» подходит к завершению. Поскольку стороны приняли решение его продлевать, то футболист покинет Мадрид на правах свободного агента.

В минувшем клубном сезоне он отыграл за «Реал» 21 матч, забил четыре гола и сделал результативную передачу.