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Серхио Рамос согласовал условия личного контракта с «ПСЖ»

10:08
Серхио Рамос. Фото Getty Images
Серхио Рамос. Фото Getty Images
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Бывший капитан «Реала» Серхио Рамос продолжит карьеру в «ПСЖ», сообщает Le Parisien. Стороны уже согласовали условия контракта.

Ранее появлялась информация, что 35-летний испанец подпишет соглашение с парижанами до 2023 года.

Контракт испанца со «сливочными» подходит к завершению. Поскольку стороны приняли решение его продлевать, то футболист покинет Мадрид на правах свободного агента.

В минувшем клубном сезоне он отыграл за «Реал» 21 матч, забил четыре гола и сделал результативную передачу.

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Иван Шитик все материалы автора

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