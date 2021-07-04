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Мбаппе готов продлить контракт с «ПСЖ», если в договоре будет опция перехода в «Реал»

16:07
Кильян Мбаппе. Фото AFP
Кильян Мбаппе. Фото AFP
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Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе уведомил руководство клуба, что может продлить контракт. Однако он требует включить в него специальный пункт: в контракте должна быть прописана сумма, за которую он сможет перейти в «Реал», сообщает Marca.

Однако правила Французской профессиональной футбольной лиги запрещают клубам прописывать отступные в контрактах игроков. Если такая договоренность между игроком и клубом существует, то команду могут исключить из лиги 1.

В минувшем сезоне 22-летний форвард забил 27 голов и сделал 7 результативных передач в 31 матче лиги 1.

«Реал» планирует вернуться к вопросу покупки футболиста в следующие трансферные периоды. В мадридском клубе надеются, что 22-летний игрок не будет продлевать контракт с «ПСЖ», который истекает в 2022 году.

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Иван Шитик все материалы автора

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