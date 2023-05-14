Ловрен сравнил Ляказетта с Мбаппе
Защитник «Лиона» Деян Ловрен сравнил Александра Ляказетта с Килианом Мбаппе.
«Я не удивлен. Я много раз играл против Ляказетта, когда он был в «Арсенале». Это парень с менталитетом победителя, таких футболистов мало.
У делает что-то невероятное. У нас в команде нет Месси, который отдает Мбаппе передачи, но при этом Ляказетт забивает чуть больше, чем Мбаппе. Представьте, что было бы, если бы у нас был Месси", — цитирует Ловрена Foot Mercato.
Перед 35-м туром лиги 1 у форварда «Лиона» и нападающего «ПСЖ» было по 24 гола. У Ляказетта сейчас 25 мячей, у Мбаппе — 26.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|35
|26
|3
|6
|84-35
|81
|
2
|Ланс
|35
|22
|9
|4
|59-27
|75
|
3
|Марсель
|34
|21
|7
|6
|62-34
|70
|
4
|Монако
|35
|19
|8
|8
|68-51
|65
|
5
|Лилль
|35
|17
|9
|9
|60-41
|60
|
6
|Ренн
|35
|18
|5
|12
|60-38
|59
|
7
|Лион
|35
|16
|8
|11
|58-43
|56
|
8
|Ницца
|35
|13
|12
|10
|42-34
|51
|
9
|Лорьян
|35
|14
|10
|11
|49-47
|52
|
10
|Реймс
|35
|12
|14
|9
|42-37
|50
|
11
|Клермон Фут
|35
|15
|8
|12
|39-45
|53
|
12
|Монпелье
|35
|13
|5
|17
|57-58
|44
|
13
|Тулуза
|35
|12
|7
|16
|48-55
|43
|
14
|Страсбур
|35
|9
|11
|15
|48-55
|38
|
15
|Брест
|35
|9
|11
|15
|39-50
|38
|
16
|Осер
|35
|8
|10
|17
|32-57
|34
|
17
|Нант
|35
|6
|15
|14
|35-50
|33
|
18
|Аяччо
|35
|6
|5
|24
|22-66
|23
|
19
|Труа
|35
|4
|10
|21
|42-77
|22
|
20
|Анже
|34
|3
|5
|26
|28-74
|14
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|12.05
|22:00
|
Ланс – Реймс
|2 : 1
|13.05
|18:00
|
Страсбур – Ницца
|2 : 0
|13.05
|22:00
|
ПСЖ – Аяччо
|5 : 0
|14.05
|14:00
|
Клермон Фут – Лион
|2 : 1
|14.05
|16:00
|
Брест – Осер
|1 : 0
|14.05
|16:00
|
Монпелье – Лорьян
|1 : 1
|14.05
|16:00
|
Ренн – Труа
|4 : 0
|14.05
|16:00
|
Тулуза – Нант
|0 : 0
|14.05
|18:05
|
Монако – Лилль
|0 : 0
|14.05
|21:45
|
Марсель – Анже
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|26
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|25
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|21
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|15
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|27
|3
|4
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|27
|2
|5
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|28
|2
|2
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