Ловрен сравнил Ляказетта с Мбаппе

Защитник «Лиона» Деян Ловрен сравнил Александра Ляказетта с Килианом Мбаппе.

«Я не удивлен. Я много раз играл против Ляказетта, когда он был в «Арсенале». Это парень с менталитетом победителя, таких футболистов мало.

У делает что-то невероятное. У нас в команде нет Месси, который отдает Мбаппе передачи, но при этом Ляказетт забивает чуть больше, чем Мбаппе. Представьте, что было бы, если бы у нас был Месси", — цитирует Ловрена Foot Mercato.

Перед 35-м туром лиги 1 у форварда «Лиона» и нападающего «ПСЖ» было по 24 гола. У Ляказетта сейчас 25 мячей, у Мбаппе — 26.