Манчини уверен, что Доннарумма станет первым номером в «ПСЖ»
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини уверен, что вратарь Джанлуиджи Доннарумма станет первым номером в «ПСЖ».
«Хотя в «ПСЖ» есть еще один отличный голкипер, я не думаю, что Джиджи долго будет на скамейке запасных. Думаю, он может помочь «ПСЖ» выиграть Лигу чемпионов», — цитирует Sky Sport Манчини.
Напомним, Доннарумма выступал за «Милан» с 2014 по 2021 год, а в июле голкипер покинул клуб на правах свободного агента. 22-летний итальянец подписал контракт с «ПСЖ» до конца июня 2026 года.
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