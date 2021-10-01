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Дубль Калимуэндо помог «Лансу» обыграть «Реймс» в матче чемпионата Франции

1 октября 2021, 23:55
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«Ланс» обыграл «Реймс» в матче 9-го тура чемпионата Франции. Встреча на стадионе «Феликс Болар» завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Ланса» Арно Калимуэндо, который оформил дубль. С 45-й минуты «Реймс» играл в меньшинстве, прямую красную карточку получил форвард Уго Экитике.

Чемпионат Франции. Лига 1

9-й тур

«Ланс» — «Реймс» — 2:0 (1:0)

Голы: Калимуэндо, 45+1 — с пенальти (1:0). Калимуэндо, 52 (2:0).

«Ланс»: Лека, Дансо, Гради, Медина (Айдара, 72), Какюта (Саид, 72), Фофана, Клаусс, Ш. Дукуре (Каюзак, 89), Франковски (Мачадо, 84), Сотока, Калимуэндо (Ганаго, 71).

«Реймс»: Райкович, Фокет, Фас, Абдельхамид, Конан, Матусива (Туре, 64), Мунетси, Кеббаль (Ф.Дукуре, 72), ван Берген (Мбюкю, 72), Экитике, Флип (Кассама, 73).

Предупреждения: Медина, 26. Дансо, 33. Какюта, 57. Абдельхамид, 58.

Удаление: Экитике, 45.

Судья: Бастьен (Франция).

1 октября. Ланс. Стадион «Боллар-Делелис».

Ланс — Реймс

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Основные источники исследования

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Ахмат
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ТБ 2.0

26%

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Александр Кравченко все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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