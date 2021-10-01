Дубль Калимуэндо помог «Лансу» обыграть «Реймс» в матче чемпионата Франции
«Ланс» обыграл «Реймс» в матче 9-го тура чемпионата Франции. Встреча на стадионе «Феликс Болар» завершилась победой хозяев со счетом 2:0.
Одним из главных героев встречи стал форвард «Ланса» Арно Калимуэндо, который оформил дубль. С 45-й минуты «Реймс» играл в меньшинстве, прямую красную карточку получил форвард Уго Экитике.
Чемпионат Франции. Лига 1
9-й тур
«Ланс» — «Реймс» — 2:0 (1:0)
Голы: Калимуэндо, 45+1 — с пенальти (1:0). Калимуэндо, 52 (2:0).
«Ланс»: Лека, Дансо, Гради, Медина (Айдара, 72), Какюта (Саид, 72), Фофана, Клаусс, Ш. Дукуре (Каюзак, 89), Франковски (Мачадо, 84), Сотока, Калимуэндо (Ганаго, 71).
«Реймс»: Райкович, Фокет, Фас, Абдельхамид, Конан, Матусива (Туре, 64), Мунетси, Кеббаль (Ф.Дукуре, 72), ван Берген (Мбюкю, 72), Экитике, Флип (Кассама, 73).
Предупреждения: Медина, 26. Дансо, 33. Какюта, 57. Абдельхамид, 58.
Удаление: Экитике, 45.
Судья: Бастьен (Франция).
1 октября. Ланс. Стадион «Боллар-Делелис».
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