Полузащитник «Метца» Н'Дорам избежал длительной дисквалификация из-за гомофобных оскорблений

Дисциплинарная комиссия ПФЛ Франции вынесла решение по делу полузащитника «Метца» Кевина Н'Дорама после использования гомофобных оскорблений во флеш-интервью в перерыве матча 2-го тура лиги 1 против «Марселя» (0:1).

«Выслушав игрока, комиссия, принимая во внимание публичные и немедленные извинения игрока в прямом эфир, наложила на игрока условное отстранение на один матч и сделала предложение игроку, который немедленно принял его, чтобы провести акцию по повышению осведомленности о борьбе с гомофобией в футболе с экспертной ассоциацией, которая работает над этой темой вместе с ПФЛ на протяжении всего сезона», — говорится в заявлении ПФЛ.

В перерыве матча игрок выразил разочарование, использовав гомофобные оскорбления: «Извините за такой термин, но мы играли как ***. Мы боимся играть с мячом». Сразу после финального свистка он принез извинения за свои слова, сославшись на эмоции.