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Полузащитник «Метца» Н'Дорам избежал длительной дисквалификация из-за гомофобных оскорблений

Евгений Козинов
Корреспондент
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Кевин Н&amp;#039;Дорам в борьбе за мяч.
Фото AFP

Дисциплинарная комиссия ПФЛ Франции вынесла решение по делу полузащитника «Метца» Кевина Н'Дорама после использования гомофобных оскорблений во флеш-интервью в перерыве матча 2-го тура лиги 1 против «Марселя» (0:1).

«Выслушав игрока, комиссия, принимая во внимание публичные и немедленные извинения игрока в прямом эфир, наложила на игрока условное отстранение на один матч и сделала предложение игроку, который немедленно принял его, чтобы провести акцию по повышению осведомленности о борьбе с гомофобией в футболе с экспертной ассоциацией, которая работает над этой темой вместе с ПФЛ на протяжении всего сезона», — говорится в заявлении ПФЛ.

В перерыве матча игрок выразил разочарование, использовав гомофобные оскорбления: «Извините за такой термин, но мы играли как ***. Мы боимся играть с мячом». Сразу после финального свистка он принез извинения за свои слова, сославшись на эмоции.

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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 3 2 1 0 10-5 7
2
 Марсель 3 2 1 0 6-3 7
3
 Реймс 3 2 0 1 6-3 6
4
 Брест 3 2 0 1 5-5 6
5
 Страсбур 3 2 0 1 4-4 6
6
 Ренн 3 1 2 0 8-4 5
7
 Лорьян 3 1 2 0 5-2 5
8
 ПСЖ 3 1 2 0 4-2 5
9
 Монпелье 3 1 1 1 7-6 4
10
 Лилль 3 1 1 1 4-5 4
11
 Тулуза 3 1 1 1 3-4 4
12
 Метц 3 1 1 1 4-7 4
13
 Ницца 3 0 3 0 2-2 3
14
 Гавр 3 0 2 1 5-6 2
15
 Ланс 3 0 1 2 4-7 1
16
 Нант 3 0 1 2 4-7 1
17
 Лион 3 0 1 2 2-6 1
18
 Клермон Фут 3 0 0 3 2-7 0
Результаты / календарь
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34 тур
1.09 22:00
Нант – Марсель
 - : -
2.09 18:00
Брест – Ренн
 - : -
2.09 22:00
Монако – Ланс
 - : -
3.09 14:00
Тулуза – Клермон Фут
 - : -
3.09 16:00
Гавр – Лорьян
 - : -
3.09 16:00
Лилль – Монпелье
 - : -
3.09 16:00
Метц – Реймс
 - : -
3.09 18:05
Ницца – Страсбур
 - : -
3.09 21:45
Лион – ПСЖ
 - : -
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Виссам Бен-Йеддер

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 4
Килиан Мбаппе

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ПСЖ

 3
Акор Жером Адамс

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Монпелье

 3
П
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Жан-Рикне Беллегард

Страсбур

 2
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Лилль

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Кайю Энрике

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И К Ж
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 2 1 0
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 2 1 0
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