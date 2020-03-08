Защитник «Ниццы» Маланг Сарр признался, что впечатлен игрой одноклубника Каспера Дольберга. Датчанин принес «Ницце» волевую победу в матче чемпионата Франции с «Монако» (2:1), оформив дубль. Он является лучшим бомбардиром «Ниццы» в нынешнем сезоне с 11 голами в лиге 1.

— Он этого заслуживает, потому что работает как сумасшедший, — цитирует AFP Сарра. — Это его награда. Мы знаем, что ему не нужно 50 моментов, чтобы забить. И он еще раз это доказал. Он хладнокровный убийца у чужих ворот. Когда он забивает, он спокоен. Когда он играет, он спокоен. Он полон хладнокровия, что в его возрасте не для каждого характерно. В мире не так много подобных нападающих. Нам повезло.