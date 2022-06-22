Галтье подпишет контракт с «ПСЖ» по схеме «2+1»

Главный тренер «Ниццы» Кристоф Галтье в ближайшее время возглавит «ПСЖ». Стороны уже договорились по условиям личного контракта, сообщает L'Equipe.

55-летний специалист подпишет с парижским клубом контракт по схеме «2+1». Его зарплата будет меньше, чему у нынешнего тренера «ПСЖ» Маурисио Почеттино

Кандидатуру Галтье активно поддерживает новый спортивный директор парижского клуба Луис Кампос. Контракт специалиста с «Ниццей» истекает в 2024 году.

По итогам сезона-2021/22 «ПСЖ» стал чемпионом Франции и выиграл Суперкубок страны. «Ницца» заняла шестое место в лиге 1.