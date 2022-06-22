Галтье подпишет контракт с «ПСЖ» по схеме «2+1»
Главный тренер «Ниццы» Кристоф Галтье в ближайшее время возглавит «ПСЖ». Стороны уже договорились по условиям личного контракта, сообщает L'Equipe.
55-летний специалист подпишет с парижским клубом контракт по схеме «2+1». Его зарплата будет меньше, чему у нынешнего тренера «ПСЖ» Маурисио Почеттино
Кандидатуру Галтье активно поддерживает новый спортивный директор парижского клуба Луис Кампос. Контракт специалиста с «Ниццей» истекает в 2024 году.
По итогам сезона-2021/22 «ПСЖ» стал чемпионом Франции и выиграл Суперкубок страны. «Ницца» заняла шестое место в лиге 1.
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Хоккей
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1
|ПСЖ
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2
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3
|Монако
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|0-0
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4
|Ренн
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|0
|0
|0-0
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5
|Ницца
|0
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|0-0
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6
|Страсбур
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|0-0
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7
|Ланс
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|0
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|0-0
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8
|Лион
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|0
|0
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|0-0
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9
|Нант
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|0
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|0-0
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10
|Лилль
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|0
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|0
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11
|Брест
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|0
|0
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|0-0
|0
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12
|Реймс
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|0
|0
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|0
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13
|Монпелье
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|0
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|0-0
|0
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14
|Анже
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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15
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Аяччо
|0
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|0
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20
|Осер
|0
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|0
|0
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38 тур
|7.08
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Анже – Нант
|- : -
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
|- : -
|7.08
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Лион – Аяччо
|- : -
|7.08
|00:00
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Марсель – Реймс
|- : -
|7.08
|00:00
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|00:00
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Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|00:00
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Страсбур – Монако
|- : -
|7.08
|00:00
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Тулуза – Ницца
|- : -
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