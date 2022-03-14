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Сегодня, 06:13

Луис Суарес поддержал Месси и Неймара, которых оскорбляли фанаты «ПСЖ»

Виктория Кравченко

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес высказался в поддержку форвардов «ПСЖ» Лионеля Месси и Неймара, которых оскорбляли болельщики парижан во время матча 28-го тура лиги 1 с «Бордо».

«Как всегда футбол без памяти. Я всегда с вами! Я их очень люблю!» — написал Суарес.

Каждый раз, когда игроки Месси или Неймар получали мяч, фанаты освистывали и оскорбляли их.

Сообщалось, что этим летом футболисты могут покинуть команду. Месси может вернуться в «Барселону».

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Чемпионат Франции, 28-й тур: «ПСЖ» разгромил «Бордо», «Страсбур» победил «Монако» и другие матчи
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 28 20 5 3 59-24 65
2
 Ницца 28 15 6 7 38-21 50
3
 Марсель 28 14 8 6 43-26 50
4
 Ренн 28 15 4 9 57-27 49
5
 Страсбур 28 13 8 7 50-32 47
6
 Лилль 28 11 10 7 37-35 43
7
 Нант 28 12 6 10 36-30 42
8
 Лион 28 11 9 8 40-37 41
9
 Монако 28 11 8 9 40-30 41
10
 Ланс 28 11 8 9 42-38 41
11
 Монпелье 28 11 5 12 41-40 38
12
 Реймс 28 8 11 9 32-31 35
13
 Брест 28 9 8 11 36-42 35
14
 Анже 28 7 8 13 31-41 29
15
 Труа 28 7 7 14 26-41 28
16
 Клермон Фут 28 7 7 14 27-48 28
17
 Лорьян 28 6 9 13 24-43 27
18
 Сент-Этьен 28 6 8 14 28-50 26
19
 Метц 28 4 11 13 25-46 23
20
 Бордо 28 4 10 14 38-68 22
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38 тур
11.03 23:00
Лилль – Сент-Этьен
 0 : 0
12.03 19:00
Монпелье – Ницца
 0 : 0
12.03 23:00
Труа – Нант
 1 : 0
13.03 15:00
ПСЖ – Бордо
 3 : 0
13.03 17:00
Анже – Реймс
 0 : 1
13.03 17:00
Клермон Фут – Лорьян
 0 : 2
13.03 17:00
Метц – Ланс
 0 : 0
13.03 17:00
Страсбур – Монако
 1 : 0
13.03 19:05
Лион – Ренн
 2 : 4
13.03 22:45
Брест – Марсель
 1 : 4
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ЖК
Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 16
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 15
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 14
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 10
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 9
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 8
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 24 2 5
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 23 1 7
Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 27 1 4
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