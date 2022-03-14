Луис Суарес поддержал Месси и Неймара, которых оскорбляли фанаты «ПСЖ»

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес высказался в поддержку форвардов «ПСЖ» Лионеля Месси и Неймара, которых оскорбляли болельщики парижан во время матча 28-го тура лиги 1 с «Бордо».

«Как всегда футбол без памяти. Я всегда с вами! Я их очень люблю!» — написал Суарес.

Каждый раз, когда игроки Месси или Неймар получали мяч, фанаты освистывали и оскорбляли их.

Сообщалось, что этим летом футболисты могут покинуть команду. Месси может вернуться в «Барселону».