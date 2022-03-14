Неймар расстроился из-за поведениях оскорблявших его фанатов «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар огорчился из-за поведения фанатов команды во время матча лиги 1 с «Бордо» (3:0), пишет L'Equipe.

Во время этой встречи болельщики парижан освистывали и оскорбляли бразильца и его партнера по команде форварда Лионеля Месси.

После игры Неймар отправился в Барселону к своим родственникам.

В СМИ ранее писали, что оба игрока летом 2022 года покинут «ПСЖ», который является лидером в чемпионате Франции.