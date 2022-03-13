Болельщики «ПСЖ» освистали Неймара и Месси

«ПСЖ» играет с «Бордо» в рамках 28-го тура чемпионата Франции. Болельщики парижан выбрали необычную тактику и начали освистывать некоторых игроков своей же команды еще с момента разминки.

Особенно сильный гул недовольства раздается, когда с мячом находятся нападающие Лионель Месси и Неймар.

Kylian Mbapp? ACCLAM? par le CUP ?



Neymar et Messi, HU?S ! pic.twitter.com/juJ1HzK6xd — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) March 13, 2022

В ночь с 9 на 10 марта «Реал» обыграл «ПСЖ» по сумме двух матчей со счетом 3:2 и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Парижане выбыли из турнира.