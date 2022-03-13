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Сегодня, 15:17

Болельщики «ПСЖ» освистали Неймара и Месси

Иван Шитик
Корреспондент

«ПСЖ» играет с «Бордо» в рамках 28-го тура чемпионата Франции. Болельщики парижан выбрали необычную тактику и начали освистывать некоторых игроков своей же команды еще с момента разминки.

Особенно сильный гул недовольства раздается, когда с мячом находятся нападающие Лионель Месси и Неймар.

В ночь с 9 на 10 марта «Реал» обыграл «ПСЖ» по сумме двух матчей со счетом 3:2 и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Парижане выбыли из турнира.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
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Краснодар

Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
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Локомотив 1
ЦСКА 2
Матч завершен

П2

25%

2.23

ИТБ2 (1.0)

18%

1.59

Обе забьют - да

16%

2.02
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 3
Тоттенхэм 2
Матч завершен

П1

21%

2.15

ТБ 2.5

19%

1.74

X2

12%

1.75
Лионель Месси
Неймар Сантос
ФК Бордо
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Источник: Мбаппе подписал контракт с «Реалом» 30 января
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 27 19 5 3 56-24 62
2
 Ницца 28 15 6 7 38-21 50
3
 Марсель 27 13 8 6 39-25 47
4
 Ренн 27 14 4 9 53-25 46
5
 Страсбур 27 12 8 7 49-32 44
6
 Лилль 28 11 10 7 37-35 43
7
 Нант 28 12 6 10 36-30 42
8
 Лион 27 11 9 7 38-33 41
9
 Монако 27 11 8 8 40-29 41
10
 Ланс 27 11 7 9 42-38 40
11
 Монпелье 28 11 5 12 41-40 38
12
 Брест 27 9 8 10 35-38 35
13
 Реймс 27 7 11 9 31-31 32
14
 Анже 27 7 8 12 31-40 29
15
 Труа 28 7 7 14 26-41 28
16
 Клермон Фут 27 7 7 13 27-46 28
17
 Сент-Этьен 28 6 8 14 28-50 26
18
 Лорьян 27 5 9 13 22-43 24
19
 Метц 27 4 10 13 25-46 22
20
 Бордо 27 4 10 13 38-65 22
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
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38 тур
11.03 23:00
Лилль – Сент-Этьен
 0 : 0
12.03 19:00
Монпелье – Ницца
 0 : 0
12.03 23:00
Труа – Нант
 1 : 0
13.03 15:00
ПСЖ – Бордо
 - : -
13.03 17:00
Анже – Реймс
 - : -
13.03 17:00
Клермон Фут – Лорьян
 - : -
13.03 17:00
Метц – Ланс
 - : -
13.03 17:00
Страсбур – Монако
 - : -
13.03 19:05
Лион – Ренн
 - : -
13.03 22:45
Брест – Марсель
 - : -
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Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 15
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 15
Гаэтан Лаборд

Гаэтан Лаборд

Ренн

 14
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 10
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 9
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 8
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 23 2 4
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 23 1 7
Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 27 1 4
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