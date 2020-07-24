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«Лучше посмеюсь». Бензема отреагировал на похвалу главы Федерации футбола Франции

23:05
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Нападающий «Реала» Карим Бензема отреагировал на слова президента Федерации футбола Франции Ноэля Ле Гре.

Ранее функционер высоко оценил выступления форварда в этом сезоне.

— Лучше посмеюсь над этим, — написал Бензема в Twitter.

Француз забил 27 голов в 81 игре за национальную команду. Он не играет за сборную с августа 2015 года из-за причастности к шантажу Матье Вальбуэна интимным видео.

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