«Лучше посмеюсь». Бензема отреагировал на похвалу главы Федерации футбола Франции

Нападающий «Реала» Карим Бензема отреагировал на слова президента Федерации футбола Франции Ноэля Ле Гре.

Ранее функционер высоко оценил выступления форварда в этом сезоне.

— Лучше посмеюсь над этим, — написал Бензема в Twitter.

Француз забил 27 голов в 81 игре за национальную команду. Он не играет за сборную с августа 2015 года из-за причастности к шантажу Матье Вальбуэна интимным видео.