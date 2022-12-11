Ловро Майер не стал комментировать слухи об интересе к нему «Реала»

Полузащитник «Ренна» и сборной Хорватии Ловро Майер отреагировал на информацию о переходе в «Реал».

«Слухи о переходе в Реал»? Не спрашивайте меня об этом, я сосредоточен на чемпионате мира», — цитирует игрока Marca.

В этом сезоне 24-летний Майер провел 13 матчей, забив один гол и сделав две результативные передачи в лиге 1. Transfermarkt оценивает футболиста в 22 миллиона евро.

Хорватия вышла в полуфинал ЧМ-2022 в Катаре. 13 декабря команда сыграет с Аргентиной.