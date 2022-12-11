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Сегодня, 09:04

Ловро Майер не стал комментировать слухи об интересе к нему «Реала»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Ренна» и сборной Хорватии Ловро Майер отреагировал на информацию о переходе в «Реал».

«Слухи о переходе в Реал»? Не спрашивайте меня об этом, я сосредоточен на чемпионате мира», — цитирует игрока Marca.

В этом сезоне 24-летний Майер провел 13 матчей, забив один гол и сделав две результативные передачи в лиге 1. Transfermarkt оценивает футболиста в 22 миллиона евро.

Хорватия вышла в полуфинал ЧМ-2022 в Катаре. 13 декабря команда сыграет с Аргентиной.

ФК Реал
ФК Ренн
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 Ланс 15 11 3 1 26-10 36
3
 Ренн 15 9 4 2 31-14 31
4
 Марсель 15 9 3 3 26-13 30
5
 Лорьян 15 8 4 3 26-21 28
6
 Монако 15 8 3 4 29-21 27
7
 Лилль 15 8 2 5 27-23 26
8
 Лион 15 6 3 6 23-18 21
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 Ницца 15 5 5 5 15-17 20
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 Клермон Фут 15 5 4 6 19-23 19
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 Реймс 15 3 8 4 16-21 17
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 Тулуза 15 4 4 7 20-27 16
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 Монпелье 15 4 2 9 24-29 14
14
 Труа 15 3 5 7 26-31 14
15
 Нант 15 2 7 6 17-24 13
16
 Осер 15 3 4 8 14-31 13
17
 Брест 15 3 4 8 16-28 13
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 Аяччо 15 3 3 9 14-24 12
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28.12 00:00
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Брест – Лион
 - : -
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Лорьян – Монпелье
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Марсель – Тулуза
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 12
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

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П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 9
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 5
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 12 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

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