В сборной Франции отказались от приглашения Зидана, Дешам останется до Евро-2024

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Руководство Федерации футбола Франции отказалось от идеи приглашения Зинедина Зидана на пост главного тренера сборной, сообщает Le Parisien.

14.12.2022 | Франция — Марокко

По данным источника, Дидье Дешам продолжит работать с национальной командой. Специалист будет занимать пост как минимум до Евро-2024, финальный турнир чемпионата Европы пройдет в Германии.

Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. Срок действующего контракта 54-летнего француза истекает в декабре 2022 года.

Под руководством Дешама национальная команда выиграла чемпионат мира-2018 и Лигу наций-2021, а до этого в финале чемпионата Европы-2016 уступила Португалии.

На чемпионате мира-2022 Франция вышла в полуфинал, где встретится с Марокко 14 декабря.