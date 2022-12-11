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11 декабря, 14:36

В сборной Франции отказались от приглашения Зидана, Дешам останется до Евро-2024

Мария Гусева
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Зинедин Зидан.
Фото Global Look Press

Руководство Федерации футбола Франции отказалось от идеи приглашения Зинедина Зидана на пост главного тренера сборной, сообщает Le Parisien.

14.12.2022 | Франция — Марокко

По данным источника, Дидье Дешам продолжит работать с национальной командой. Специалист будет занимать пост как минимум до Евро-2024, финальный турнир чемпионата Европы пройдет в Германии.

Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. Срок действующего контракта 54-летнего француза истекает в декабре 2022 года.

Под руководством Дешама национальная команда выиграла чемпионат мира-2018 и Лигу наций-2021, а до этого в финале чемпионата Европы-2016 уступила Португалии.

На чемпионате мира-2022 Франция вышла в полуфинал, где встретится с Марокко 14 декабря.

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Аргентина
Хорватия

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
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Сиэтл

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1.85

ИТБ1 (3.5)

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2.00

Ф1(-1)

17%

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
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Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
Дидье Дешам
Зинедин Зидан
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Сборная Франции по футболу
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 15 13 2 0 43-9 41
2
 Ланс 15 11 3 1 26-10 36
3
 Ренн 15 9 4 2 31-14 31
4
 Марсель 15 9 3 3 26-13 30
5
 Лорьян 15 8 4 3 26-21 28
6
 Монако 15 8 3 4 29-21 27
7
 Лилль 15 8 2 5 27-23 26
8
 Лион 15 6 3 6 23-18 21
9
 Ницца 15 5 5 5 15-17 20
10
 Клермон Фут 15 5 4 6 19-23 19
11
 Реймс 15 3 8 4 16-21 17
12
 Тулуза 15 4 4 7 20-27 16
13
 Монпелье 15 4 2 9 24-29 14
14
 Труа 15 3 5 7 26-31 14
15
 Нант 15 2 7 6 17-24 13
16
 Осер 15 3 4 8 14-31 13
17
 Брест 15 3 4 8 16-28 13
18
 Аяччо 15 3 3 9 14-24 12
19
 Страсбур 15 1 8 6 17-26 11
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 Анже 15 2 2 11 15-34 8
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Лионель Месси

ПСЖ

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Реми Кабелла

Лилль

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Реймс

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М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

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