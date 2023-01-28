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«Лорьян» переиграл «Ренн» в бретонском дерби

Евгений Козинов
Корреспондент
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27 января. «Лорьян» — «Ренн» — 2:1.
Фото Getty Images

«Лорьян» выиграл у «Ренна» в матче 20-го тура чемпионата Франции — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Стад дю Мустуар».

На 13-й минуте защитник хозяев Монтассар Талби открыл счет. В середине первого тайма Тео Ле Брис удвоил преимущество «мерлузовых».

Гостям удалось отыграть один мяч лишь в концовке встречи. Голом отметился полузащитник Флавиен Тэт, вышедший на замену в перерыве.

«Лорьян» набрал 35 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице, опередив «Лилль». «Ренн» идет пятым — 37 очков.

Франция. Лига 1. 20-й тур
27 янв, 23:00. Stade Yves Allainmat (Лорьян)
Лорьян
2:1
Ренн

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
🎾 Теннис. Australian Open
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П1

26%

2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

15%

2.12
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария
Айнтрахт Ф

Ф1(-1.5)

22%

1.85

ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
⚽ Футбол. Кубок Англии
Манчестер Сити 1
Арсенал 0
Матч завершен

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

обе забьют - да

23%

1.64
Футбол
ФК Лорьян
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Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 19 15 2 2 48-14 47
2
 Ланс 19 13 5 1 32-13 44
3
 Марсель 19 13 3 3 39-16 42
4
 Монако 19 11 4 4 42-26 37
5
 Ренн 20 11 4 5 37-22 37
6
 Лорьян 20 10 5 5 33-30 35
7
 Лилль 19 10 4 5 35-25 34
8
 Клермон Фут 19 8 4 7 24-27 28
9
 Лион 19 7 4 8 28-23 25
10
 Ницца 19 6 7 6 22-20 25
11
 Реймс 19 5 10 4 21-23 25
12
 Тулуза 19 6 5 8 29-34 23
13
 Нант 19 4 9 6 21-24 21
14
 Труа 19 4 6 9 30-40 18
15
 Монпелье 19 5 2 12 28-40 17
16
 Аяччо 19 4 3 12 16-34 15
17
 Брест 19 3 6 10 19-34 15
18
 Страсбур 19 2 9 8 24-34 15
19
 Осер 19 3 4 12 16-41 13
20
 Анже 19 2 2 15 17-41 8
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Ницца – Лилль
 - : -
29.01 17:00
Осер – Монпелье
 - : -
29.01 17:00
Брест – Анже
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Лионель Месси

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