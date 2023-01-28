«Лорьян» переиграл «Ренн» в бретонском дерби

«Лорьян» выиграл у «Ренна» в матче 20-го тура чемпионата Франции — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Стад дю Мустуар».

На 13-й минуте защитник хозяев Монтассар Талби открыл счет. В середине первого тайма Тео Ле Брис удвоил преимущество «мерлузовых».

Гостям удалось отыграть один мяч лишь в концовке встречи. Голом отметился полузащитник Флавиен Тэт, вышедший на замену в перерыве.

«Лорьян» набрал 35 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице, опередив «Лилль». «Ренн» идет пятым — 37 очков.