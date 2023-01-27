«Челси» договорился с «Лионом» о переходе защитника Гюсто

«Челси» согласовал с «Лионом» трансфер защитника Мало Гюсто, информирует журналист RMC Sport Фабрис Хокинс.

Как отмечает источник, «Челси» приобретет 19-летнего футболиста, но позволит ему доиграть текущий сезон в составе французского клуба на правах аренды.

Густо является воспитанником «Лиона». В сезоне-2022/23 он принял участие в 15 матчах лиги 1 и отметился одной голевой передачей. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.