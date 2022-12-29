«Монпелье» обыграл «Лорьян» в матче чемпионата Франции

«Монпелье» на выезде обыграл «Лорьян» в матче 16-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Голами в составе победителей отметились Тежи Саванье и Элие Вахи.

«Монпелье» занимает 11-е место в турнирной таблице лиги 1, набрав 17 очков в 16 матчах. «Лорьян» находится на седьмой строчке с 28 очками в 16 играх.