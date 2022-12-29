«Монпелье» обыграл «Лорьян» в матче чемпионата Франции
«Монпелье» на выезде обыграл «Лорьян» в матче 16-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 2:0.
Голами в составе победителей отметились Тежи Саванье и Элие Вахи.
«Монпелье» занимает 11-е место в турнирной таблице лиги 1, набрав 17 очков в 16 матчах. «Лорьян» находится на седьмой строчке с 28 очками в 16 играх.
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Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|16
|14
|2
|0
|45-10
|44
|
2
|Ланс
|15
|11
|3
|1
|26-10
|36
|
3
|Ренн
|15
|9
|4
|2
|31-14
|31
|
4
|Марсель
|15
|9
|3
|3
|26-13
|30
|
5
|Монако
|16
|9
|3
|4
|32-23
|30
|
6
|Лилль
|16
|9
|2
|5
|29-23
|29
|
7
|Лорьян
|16
|8
|4
|4
|26-23
|28
|
8
|Лион
|16
|7
|3
|6
|27-20
|24
|
9
|Ницца
|15
|5
|5
|5
|15-17
|20
|
10
|Клермон Фут
|16
|5
|4
|7
|19-25
|19
|
11
|Реймс
|15
|3
|8
|4
|16-21
|17
|
12
|Монпелье
|16
|5
|2
|9
|26-29
|17
|
13
|Тулуза
|15
|4
|4
|7
|20-27
|16
|
14
|Аяччо
|16
|4
|3
|9
|15-24
|15
|
15
|Труа
|16
|3
|6
|7
|26-31
|15
|
16
|Нант
|16
|2
|8
|6
|17-24
|14
|
17
|Осер
|16
|3
|4
|9
|16-34
|13
|
18
|Брест
|16
|3
|4
|9
|18-32
|13
|
19
|Страсбур
|16
|1
|8
|7
|18-28
|11
|
20
|Анже
|16
|2
|2
|12
|15-35
|8
Результаты / календарь
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38 тур
|28.12
|17:00
|
Аяччо – Анже
|1 : 0
|28.12
|17:00
|
Труа – Нант
|0 : 0
|28.12
|19:00
|
Осер – Монако
|2 : 3
|28.12
|21:00
|
Клермон Фут – Лилль
|0 : 2
|28.12
|23:00
|
Брест – Лион
|2 : 4
|28.12
|23:00
|
ПСЖ – Страсбур
|2 : 1
|29.12
|19:00
|
Лорьян – Монпелье
|0 : 2
|29.12
|21:00
|
Реймс – Ренн
|- : -
|29.12
|23:00
|
Марсель – Тулуза
|- : -
|29.12
|23:00
|
Ницца – Ланс
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Терем Моффи
Лорьян
|10
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|12
|2
|2
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|11
|2
|1
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|10
|1
|2
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