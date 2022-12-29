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Нюбель заявил, что не собирается досрочно возвращаться в «Баварию» из аренды в «Монако»

Иван Шитик
Корреспондент
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Голкипер «Монако» Александр Нюбель заявил, что не планирует досрочно возвращаться из аренды в «Баварию».

«Для меня нет особого смысла возвращаться. Я не знаю, насколько серьезна травма Мануэля Нойера, но думаю, что к лету, максимум к следующему сезону, он будет в форме. Я буду держать за него кулаки», — сказал Нюбель Bild.

«Монако» арендовал Нюбеля у «Баварии» в июле 2021 года до конца июня 2023 года. «Бавария» хочет отозвать Нюбеля из аренды, поскольку основной вратарь команды Мануэль Нойер сломал ногу, пока катался на лыжах во время отпуска.

В текущем сезоне 26-летний немецкий голкипер провел за «Монако» 23 матча во всех турнирах и пропустил 33 гола. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 10 миллионов евро.

ФК Бавария
ФК Монако
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 Ланс 15 11 3 1 26-10 36
3
 Ренн 15 9 4 2 31-14 31
4
 Марсель 15 9 3 3 26-13 30
5
 Монако 16 9 3 4 32-23 30
6
 Лилль 16 9 2 5 29-23 29
7
 Лорьян 15 8 4 3 26-21 28
8
 Лион 16 7 3 6 27-20 24
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 Ницца 15 5 5 5 15-17 20
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 Клермон Фут 16 5 4 7 19-25 19
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 Реймс 15 3 8 4 16-21 17
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 Тулуза 15 4 4 7 20-27 16
13
 Аяччо 16 4 3 9 15-24 15
14
 Труа 16 3 6 7 26-31 15
15
 Монпелье 15 4 2 9 24-29 14
16
 Нант 16 2 8 6 17-24 14
17
 Осер 16 3 4 9 16-34 13
18
 Брест 16 3 4 9 18-32 13
19
 Страсбур 16 1 8 7 18-28 11
20
 Анже 16 2 2 12 15-35 8
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28.12 17:00
Аяччо – Анже
 1 : 0
28.12 17:00
Труа – Нант
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28.12 19:00
Осер – Монако
 2 : 3
28.12 21:00
Клермон Фут – Лилль
 0 : 2
28.12 23:00
Брест – Лион
 2 : 4
28.12 23:00
ПСЖ – Страсбур
 2 : 1
29.12 19:00
Лорьян – Монпелье
 - : -
29.12 21:00
Реймс – Ренн
 - : -
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Марсель – Тулуза
 - : -
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Терем Моффи

Терем Моффи

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Лионель Месси

ПСЖ

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Неймар

ПСЖ

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Реми Кабелла

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И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 12 2 2
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М`Бай Ньянг

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