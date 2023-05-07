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Дубль Коне принес «Лорьяну» победу над «Брестом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Лорьян» дома обыграл «Брест» в 34-м туре чемпионата Франции — 2:1.

Победу хозяевам принес дубль Ибраимы Коне. Единственный мяч за «Брест» забил Ромен дель Кастильо, реализовавший пенальти.

«Лорьян» с 51 очком поднялся на 9-е место в лиге 1. «Брест» с 35 баллами занимает 15-ю строчку.

В концовке встречи хозяева остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Жан-Виктор Макенго.

Франция. Лига 1. 34-й тур
07 мая, 16:00. Stade Yves Allainmat (Лорьян)
Лорьян
2:1
Брест

В другом матче 34-го тура «Осер» на своем поле сыграл вничью с «Клермоном» — 1:1. На гол Сулеймана Туре ответил Саиф-Эддин Хауи.

«Осер» с 33 очками идет на 16-м месте в турнирной таблице. «Клермон» набрал 50 очков и опустился на 11-ю позицию.

Франция. Лига 1. 34-й тур
07 мая, 16:00. Stade de l'Abbe Deschamps (Осер)
Осер
1:1
Клермон Фут

«Страсбур» в гостях обыграл «Нант» — 2:0. Счет с пенальти открыл Хабиб Диалло на 26-й минуте. А в начале второго тайма преимущество гостей удвоил гол Хабиба Диарра.

«Страсбур», набравший 35 баллов, поднялся на 14-е место. «Нант» с 32 очками идет на 17-й строчке.

Франция. Лига 1. 34-й тур
07 мая, 16:00. Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau (Нант)
Нант
0:2
Страсбур

«Аяччо» на своем поле сыграл вничью с «Тулузой» — 0:0.

«Тулуза» с 41 очком идет на 13-м месте в чемпионате Франции. «Аяччо» набрал 23 очка, но остается на 18-й строчке.

Франция. Лига 1. 34-й тур
07 мая, 16:00. Stade Francois Coty (Аяччо)
Аяччо
0:0
Тулуза
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2022-2023/
Футбол
ФК Аяччо
ФК Брест
ФК Лорьян
ФК Нант
ФК Осер
ФК Страсбур
ФК Тулуза
0
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 33 24 3 6 76-34 75
2
 Марсель 34 21 7 6 62-34 70
3
 Ланс 34 21 9 4 57-26 72
4
 Монако 34 19 7 8 68-51 64
5
 Лилль 34 17 8 9 60-41 59
6
 Ренн 34 17 5 12 56-38 56
7
 Лион 33 15 8 10 52-37 53
8
 Ницца 34 13 12 9 42-32 51
9
 Клермон Фут 34 14 8 12 37-44 50
10
 Лорьян 34 14 9 11 48-46 51
11
 Реймс 34 12 14 8 41-35 50
12
 Монпелье 33 13 4 16 52-52 43
13
 Тулуза 34 12 6 16 48-55 42
14
 Брест 34 8 11 15 38-50 35
15
 Осер 34 8 10 16 32-56 34
16
 Страсбур 34 8 11 15 46-55 35
17
 Нант 34 6 14 14 35-50 32
18
 Труа 33 4 10 19 41-70 22
19
 Аяччо 34 6 5 23 22-61 23
20
 Анже 34 3 5 26 28-74 14
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6.05 18:00
Ницца – Ренн
 2 : 1
6.05 20:00
Реймс – Лилль
 1 : 0
6.05 22:00
Ланс – Марсель
 2 : 1
7.05 14:00
Анже – Монако
 1 : 2
7.05 16:00
Аяччо – Тулуза
 0 : 0
7.05 16:00
Осер – Клермон Фут
 1 : 1
7.05 16:00
Лорьян – Брест
 2 : 1
7.05 16:00
Нант – Страсбур
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7.05 18:05
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7.05 21:45
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Лион

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Лилль

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Тежи Саванье

Монпелье

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Эммануэль Агбаду

Реймс

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Осер

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