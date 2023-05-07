Дубль Коне принес «Лорьяну» победу над «Брестом»
«Лорьян» дома обыграл «Брест» в 34-м туре чемпионата Франции — 2:1.
Победу хозяевам принес дубль Ибраимы Коне. Единственный мяч за «Брест» забил Ромен дель Кастильо, реализовавший пенальти.
«Лорьян» с 51 очком поднялся на 9-е место в лиге 1. «Брест» с 35 баллами занимает 15-ю строчку.
В концовке встречи хозяева остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Жан-Виктор Макенго.
В другом матче 34-го тура «Осер» на своем поле сыграл вничью с «Клермоном» — 1:1. На гол Сулеймана Туре ответил Саиф-Эддин Хауи.
«Осер» с 33 очками идет на 16-м месте в турнирной таблице. «Клермон» набрал 50 очков и опустился на 11-ю позицию.
«Страсбур» в гостях обыграл «Нант» — 2:0. Счет с пенальти открыл Хабиб Диалло на 26-й минуте. А в начале второго тайма преимущество гостей удвоил гол Хабиба Диарра.
«Страсбур», набравший 35 баллов, поднялся на 14-е место. «Нант» с 32 очками идет на 17-й строчке.
«Аяччо» на своем поле сыграл вничью с «Тулузой» — 0:0.
«Тулуза» с 41 очком идет на 13-м месте в чемпионате Франции. «Аяччо» набрал 23 очка, но остается на 18-й строчке.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|33
|24
|3
|6
|76-34
|75
|
2
|Марсель
|34
|21
|7
|6
|62-34
|70
|
3
|Ланс
|34
|21
|9
|4
|57-26
|72
|
4
|Монако
|34
|19
|7
|8
|68-51
|64
|
5
|Лилль
|34
|17
|8
|9
|60-41
|59
|
6
|Ренн
|34
|17
|5
|12
|56-38
|56
|
7
|Лион
|33
|15
|8
|10
|52-37
|53
|
8
|Ницца
|34
|13
|12
|9
|42-32
|51
|
9
|Клермон Фут
|34
|14
|8
|12
|37-44
|50
|
10
|Лорьян
|34
|14
|9
|11
|48-46
|51
|
11
|Реймс
|34
|12
|14
|8
|41-35
|50
|
12
|Монпелье
|33
|13
|4
|16
|52-52
|43
|
13
|Тулуза
|34
|12
|6
|16
|48-55
|42
|
14
|Брест
|34
|8
|11
|15
|38-50
|35
|
15
|Осер
|34
|8
|10
|16
|32-56
|34
|
16
|Страсбур
|34
|8
|11
|15
|46-55
|35
|
17
|Нант
|34
|6
|14
|14
|35-50
|32
|
18
|Труа
|33
|4
|10
|19
|41-70
|22
|
19
|Аяччо
|34
|6
|5
|23
|22-61
|23
|
20
|Анже
|34
|3
|5
|26
|28-74
|14
|6.05
|18:00
|
Ницца – Ренн
|2 : 1
|6.05
|20:00
|
Реймс – Лилль
|1 : 0
|6.05
|22:00
|
Ланс – Марсель
|2 : 1
|7.05
|14:00
|
Анже – Монако
|1 : 2
|7.05
|16:00
|
Аяччо – Тулуза
|0 : 0
|7.05
|16:00
|
Осер – Клермон Фут
|1 : 1
|7.05
|16:00
|
Лорьян – Брест
|2 : 1
|7.05
|16:00
|
Нант – Страсбур
|0 : 2
|7.05
|18:05
|
Лион – Монпелье
|- : -
|7.05
|21:45
|
Труа – ПСЖ
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|23
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|21
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|20
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|15
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|27
|3
|4
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|26
|2
|5
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|28
|2
|2