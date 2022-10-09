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9 октября, 21:32

Главный тренер «Ниццы» Фавр — о победе над «Труа»: «Могли забить еще в первом тайме»

Мария Гусева
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Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр прокомментировал победу над «Труа» (3:2) в матче 10-го тура чемпионата Франции.

«Я не думал, что мы будем так переживать на скамейке до конца сегодняшнего матча. Положительным моментом является то, что мы выиграли дома впервые с начала сезона. Нам нужно движение, скорость и мощь. В противном случае будет трудно побеждать. Мы хорошо играли, могли забить еще один-два гола в первом тайме. Я не хочу разбираться на индивидуальном уровне. В совокупности все было неплохо», — цитирует GFFN Фавра.

«Ницца» набрала 11 очков и поднялась на 12-е место в турнирной таблице. В следующем туре команда Люсьена Фавра сыграет против «Осера» 16 октября.

Футбол
ФК Ницца
ФК Труа
Люсьен Фавр
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 Труа 11 3 3 5 19-22 12
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 Нант 11 2 4 5 13-19 10
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 Реймс 11 1 6 4 12-19 9
16
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 Анже 11 2 2 7 13-27 8
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 Брест 11 1 3 7 11-25 6
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Труа – Лорьян
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