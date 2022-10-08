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8 октября, 23:55

«ПСЖ» в меньшинстве сыграл вничью с «Реймсом»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Реймс» — «ПСЖ».
Фото Reuters

«Реймс» и «ПСЖ» сыграли вничью в матче 10-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом — 0:0.

Парижане с 41-й минуты матча играли в меньшинстве. Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос был удален с поля. Он получить две желтые карточки подряд за 30 секунд.

Отметим, что Лионель Месси не сыграл в этом матч из-за травма икроножной мышцы, которую получил в матче Лиги чемпионов с «Бенфикой» (1:1).

«ПСЖ» продолжает лидировать в чемпионате Франции, имея на счету 26 очков. На втором месте «Марсель», у которого 23 очка.

«Реймс» находится на 16-й позиции, набрав 8 очков в 10 матчах.

Франция. Лига 1. 10-й тур
08 окт, 22:00. Stade Auguste Delaune (Реймс)
Реймс
0:0
ПСЖ

Серхио Рамос
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реймс
1
1
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 11 9 2 0 29-5 29
2
 Лорьян 11 8 2 1 21-14 26
3
 Ланс 11 7 3 1 18-8 24
4
 Марсель 11 7 2 2 20-8 23
5
 Монако 11 6 3 2 20-14 21
6
 Ренн 11 6 3 2 23-11 21
7
 Лилль 11 6 1 4 21-18 19
8
 Клермон Фут 11 5 2 4 15-16 17
9
 Тулуза 11 4 3 4 17-18 15
10
 Лион 11 4 2 5 19-15 14
11
 Ницца 11 3 3 5 10-14 12
12
 Монпелье 11 4 0 7 21-22 12
13
 Труа 11 3 3 5 19-22 12
14
 Нант 11 2 4 5 13-19 10
15
 Реймс 11 1 6 4 12-19 9
16
 Осер 11 2 3 6 11-23 9
17
 Страсбур 11 1 5 5 10-17 8
18
 Аяччо 11 2 2 7 8-16 8
19
 Анже 11 2 2 7 13-27 8
20
 Брест 11 1 3 7 11-25 6
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38 тур
21.10 22:00
Аяччо – ПСЖ
 - : -
22.10 18:00
Монпелье – Лион
 - : -
22.10 22:00
Марсель – Ланс
 - : -
23.10 14:00
Анже – Ренн
 - : -
23.10 16:00
Клермон Фут – Брест
 - : -
23.10 16:00
Реймс – Осер
 - : -
23.10 16:00
Тулуза – Страсбур
 - : -
23.10 16:00
Труа – Лорьян
 - : -
23.10 18:05
Ницца – Нант
 - : -
23.10 21:45
Лилль – Монако
 - : -
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Г
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 9
Неймар

Неймар

ПСЖ

 9
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 8
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 7
Неймар

Неймар

ПСЖ

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 4
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 10 2 2
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 8 1 2
Дион Лопи

Дион Лопи

Реймс

 8 1 2
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