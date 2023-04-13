«Рома» может летом бесплатно подписать полузащитника «Лиона» Ауара

Полузащитник «Лиона» Уссем Ауар может продолжить карьеру в «Роме», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, римляне уже ведут переговоры напрямую с игроком. Контракт 24-летнего полузащитника с «Лионом» истекает в конце сезона. Кроме того, на Ауара претендует немецкий «Айнтрахт».

В текущем сезоне в активе Ауара 14 матчей за клуб во всех турнирах, один гол и одна результативная передача. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.